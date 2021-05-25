Жители Камчатки могут воспользоваться проездом в отпуск на детей

По инициативе Ирины Яровой дальневосточники смогут воспользоваться гарантированным проездом в отпуск на детей без сопровождения родителей Зампред Думы Ирина Яровая предлагает дать возможность жителям ДФО использовать существующую сегодня льготу бесплатного проезда в отпуск раз в два года и в случаях, когда работник, имеющий такое право, не выезжает, но отправляет на отдых несовершеннолетних детей.