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Жители Камчатки могут воспользоваться проездом в отпуск на детей

Жители Камчатки могут воспользоваться проездом в отпуск на детей

По инициативе Ирины Яровой дальневосточники смогут воспользоваться гарантированным проездом в отпуск на детей без сопровождения родителей Зампред Думы Ирина Яровая предлагает дать возможность жителям ДФО использовать существующую сегодня льготу бесплатного проезда в отпуск раз в два года и в случаях, когда работник, имеющий такое право, не выезжает, но отправляет на отдых несовершеннолетних детей.

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