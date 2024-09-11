DJI грозит запрет на ввоз новых партий дронов в США Китайский производитель б...

DJI грозит запрет на ввоз новых партий дронов в СШАКитайский производитель беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения DJI уже давно находится в фокусе внимания американских регуляторов и законодателей, и они с завидным постоянством пытаются либо запретить продажу продукции этой марки в США, либо ослабить вводимые ограничения.
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