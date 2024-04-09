ТАСС: на теле певца Кунгурова не нашли признаков насильственной смерти

Артист, по данным картотеки Пресненского суда Москвы, находился в процессе расторжения брака со своей второй женой Ириной Мелединой<strong>Следов насильственной смерти оперного певца Евгения Кунгурова, тело которого было найдено в центре Москвы, предварительно не обнаружено, <a href="https://t.