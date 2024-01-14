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Национальные общины Севастополя отметили старый Новый год

Национальные общины Севастополя отметили старый Новый год

В Севастополе состоялся праздник «Зимние традиции народов России». Русские, белорусы, греки, болгары, марийцы, татары, грузины и представители других национальностей, проживающих в городе-герое, собрались на мероприятие.

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