Национальные общины Севастополя отметили старый Новый год

В Севастополе состоялся праздник «Зимние традиции народов России». Русские, белорусы, греки, болгары, марийцы, татары, грузины и представители других национальностей, проживающих в городе-герое, собрались на мероприятие.
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