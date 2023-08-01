Секрет четырёх минут: Как русский танк "Алёша" разнес колонну ВСУ

Дай бог, нашим ребятам мужества и силы, а главное живыми вернуться домой! Честь и хвала российским воинам!

Светлана Филатова

СЛАВА "АЛЁШЕ" ,БРАВО, вперёд - Победа будет за нами! Бог с вами, берегите себя!!!!!!! 👍👍👍💪💪💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺