ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Секрет четырёх минут: Как русский танк "Алёша" разнес колонну ВСУ

Секрет четырёх минут: Как русский танк "Алёша" разнес колонну ВСУ

В минувшие выходные лишь один танк затмил для русских людей хрестоматийный и распиаренный современной поп-культурой подвиг трёх сотен спартанцев.

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Нина Сочина
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