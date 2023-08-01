В минувшие выходные лишь один танк затмил для русских людей хрестоматийный и распиаренный современной поп-культурой подвиг трёх сотен спартанцев.
Секрет четырёх минут: Как русский танк "Алёша" разнес колонну ВСУ
Комментарии
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Нина Сочина
Дай бог, нашим ребятам мужества и силы, а главное живыми вернуться домой! Честь и хвала российским воинам!
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20 час.
Светлана Филатова
СЛАВА "АЛЁШЕ" ,БРАВО, вперёд - Победа будет за нами! Бог с вами, берегите себя!!!!!!! 👍👍👍💪💪💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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18 час.
Taurus Zmei
Зачем поганить замечательную статью вставкой 1917 года, автор антисоветчик?
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1 час.
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