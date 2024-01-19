Российский боец рассказал, что украинская армия изменила тактику

Боец Вооружённых сил России с позывным Снейк рассказал, что украинская армия была вынуждены поменять подход к использованию кассетных боеприпасов, так как российские бойцы научились им противодействовать.
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