Куда пойти с детьми на каникулах: самые необычные музеи Петербурга

Начавшиеся осенние каникулы продлятся десять дней — с 28 октября по 6 ноября. Хотя школы могут самостоятельно выбрать даты каникул, комитет по образованию Санкт-Петербурга в этом году рекомендовал выбрать для отдыха учеников именно эти дни.
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