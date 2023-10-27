Куда пойти с детьми на каникулах: самые необычные музеи Петербурга

Начавшиеся осенние каникулы продлятся десять дней — с 28 октября по 6 ноября. Хотя школы могут самостоятельно выбрать даты каникул, комитет по образованию Санкт-Петербурга в этом году рекомендовал выбрать для отдыха учеников именно эти дни.