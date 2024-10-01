🟢 В Крыму к 2036 году количество пожилых людей, которые получают уход на дому, увеличится до 6 тысяч Этот показатель на данный момент по итогам 2023 года - 900 человек, отмечает Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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🟢 В Крыму к 2036 году количество пожилых людей, которые получают уход на дому, увеличится до 6 тысяч Этот показатель на данный момент по итогам 2023 года - 900 человек, отмечает Глава Крыма Сергей Аксёнов.