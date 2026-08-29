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Царьград

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Алексей Чихачев: с 1 сентября премии и сверхурочные изменятся

Алексей Чихачев: с 1 сентября премии и сверхурочные изменятся

С 1 сентября вступят в силу изменения в Трудовом кодексе, которые обяжут компании выплачивать премии и сверхурочные по новым правилам.

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