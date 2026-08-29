Алексей Чихачев: с 1 сентября премии и сверхурочные изменятся

С 1 сентября вступят в силу изменения в Трудовом кодексе, которые обяжут компании выплачивать премии и сверхурочные по новым правилам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия уведомила ...
- Экс-аналитик ЦРУ ...
- Ч ВОЗ призвала увел...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым