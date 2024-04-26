Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 040 подписчиков

ХАМАС заявил о готовности к любым предложениям по сделке по заложникам

ХАМАС заявил о готовности к любым предложениям по сделке по заложникам

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности к любым предложениям по соглашению по постоянному прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками, информирует агентство Синьхуа со ссылкой на заявление движения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх