ХАМАС заявил о готовности к любым предложениям по сделке по заложникам

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности к любым предложениям по соглашению по постоянному прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками, информирует агентство Синьхуа со ссылкой на заявление движения.
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