Полицейские Елабуги и общественники провели круглый стол по профилактике мошенничества

Мероприятие прошло на базе молодежного центра «Барс» с участием учащихся старших классов. Цель данной встречи — профилактика дистанционных мошенничеств и разработка новых способов проведения профилактической работы с населением.
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