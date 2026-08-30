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The Mother Of All Mean Reversions: Commodities Have Never Been This Cheap Versus Stocks

The Mother Of All Mean Reversions: Commodities Have Never Been This Cheap Versus Stocks

The Mother Of All Mean Reversions: Commodities Have Never Been This Cheap Versus Stocks Across Wall Street, from Barclays and UBS to HSBC, JPMorgan and Goldman Sachs, a common view is taking shape: physical scarcity is emerging across multiple commodity classes, driving prices sharply higher and signaling a broader hard-asset squeeze.

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