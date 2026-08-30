The Mother Of All Mean Reversions: Commodities Have Never Been This Cheap Versus Stocks Across Wall Street, from Barclays and UBS to HSBC, JPMorgan and Goldman Sachs, a common view is taking shape: physical scarcity is emerging across multiple commodity classes, driving prices sharply higher and signaling a broader hard-asset squeeze.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым