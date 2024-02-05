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Закон, порядок, государство

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Расчеты 203-мм самоходных артиллерийских установок «Малка» Южной группировки войск уничтожают противника в зоне СВО

Расчеты 203-мм самоходных артиллерийских установок «Малка» Южной группировки войск уничтожают противника в зоне СВО

В ходе проведения специальной военной операции расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Малка» наносят точные удары по назначенным целям на больших дальностях.

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