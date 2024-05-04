The Telegraph: Трамп создал план урегулирования конфликта на Украине

Curtis Means/Pool via REUTERS Бывший президент США, республиканец Дональд Трамп разработал подробный план мирного урегулирования конфликта на Украине, но не будет оглашать его до осенних выборов главы американского государства.
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