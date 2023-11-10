Татьяна Голикова заявила о снижении младенческой смертности

Младенческая смертность в России снизилась, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. За время работы нацпроекта «Здравоохранение» с 2018 года показатель сократился до 4,1 промилле (число смертей на тысячу новорождённых).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии