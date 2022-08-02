Врач Тяжельников предостерег от купания в фонтане в жару

Купание в фонтане в жаркую погоду может спровоцировать спазм сосудов и даже остановку дыхания. Об этом сообщил Агентству городских новостей главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.