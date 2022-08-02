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Врач Тяжельников предостерег от купания в фонтане в жару

Врач Тяжельников предостерег от купания в фонтане в жару

Купание в фонтане в жаркую погоду может спровоцировать спазм сосудов и даже остановку дыхания. Об этом сообщил Агентству городских новостей главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

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