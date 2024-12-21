Когда перестанут принимать Visa и Mastercard, подвох с переводами на рынке. Главное о картах за неделю

С 1 января 2025 года некоторые терминалы могут перестать принимать карты Visa и Mastercard. Перевод денежных средств на карту неизвестного лица, например при покупках на рынке, может привести к обвинениям в участии в финансировании экстремизма.
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