Силы ПВО в Ленобласти отразили атаку киевского режима. Дроны целились в нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Киришском районе.
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Силы ПВО в Ленобласти отразили атаку киевского режима. Дроны целились в нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Киришском районе.