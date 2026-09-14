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Казанда ТАССР Авыл хуҗалыгы министры Госман Җиһаншинга мемориаль такта куячаклар

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты РСФСРның Атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, ТАССР авыл хуҗалыгы министры (1971-1983) Госман Шаһи улы Җиһаншинга мемориаль такта кую турында карар әзерләгән.

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