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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«А с типами, у которых нет бутс, они играют». Игрок 2Drots Тимошенко о нежелании сборной России играть с медиакомандами

Ранее футболистам сборной Кубы купили бутсы в Волгограде перед игрой со сборной России. Обычно они играют на синтетических полях в бутсах с другими шипами.

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