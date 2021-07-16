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Tele2 приглашает приморских клиентов в летнее путешествие за призами

Tele2 приглашает приморских клиентов в летнее путешествие за призами

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил акцию "Главное подключение лета" (0+). До 8 августа 2021 года клиентов компании — участников сезонного предложения ждут приятные сюрпризы.

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