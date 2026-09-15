На Украине разгорелась "война компроматов"

То, что сейчас происходит на Украине, иначе как "войной компроматов" не назовешь. Не успела Верховная Рада проголосовать за отставку беглого генпрокурора Кравченко, как он опубликовал вторую часть материалов против главы антикоррупционного ведомства Кривоноса.
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