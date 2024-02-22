В Каркаралинском районе построят 17 медицинских объектов

Современные медицинские пункты, врачебные амбулатории и ФАПы появятся в Каркаралинском районе. Семнадцать новых объектов планируют построить за два года по национальному проекту «Модернизация сельского здравоохранения».
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