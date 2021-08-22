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Афганские беженцы? У России со странами ЦА нет даже визовых ограничений

Афганские беженцы? У России со странами ЦА нет даже визовых ограничений

Афганский кризис, резко обострившийся в августе этого года в связи с уходом войск США и установлением движением «Талибан»* контроля над подавляющей частью страны, порождает высокие миграционные риски как для Центральной (Средней) Азии, так и России.

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