Рост цен на квартиры в России объяснили

Жилье в России дорожает из-за тенденции строить доступные маленькие квартиры. Рост цен на недвижимость в стране объяснила руководитель агентства недвижимости «PRO Обмен», вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина.
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