Рэпер Моргенштерн* избил Хованского на своем концерте в Сербии

В Белграде в столице Сербии рэпер Моргенштерн* выступил на концерте 23 февраля. Однако во время выступления блогер Юрий Хованский отобрал микрофон и начал произносить оскорбительные высказывания в адрес фанатов рэпера, что вызвало агрессию Моргенштерна*.