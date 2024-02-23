Рэпер Моргенштерн* избил Хованского на своем концерте в Сербии

В Белграде в столице Сербии рэпер Моргенштерн* выступил на концерте 23 февраля. Однако во время выступления блогер Юрий Хованский отобрал микрофон и начал произносить оскорбительные высказывания в адрес фанатов рэпера, что вызвало агрессию Моргенштерна*.
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