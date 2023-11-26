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"Локомотив" выиграл у "Зенита" в полуфинальном матче Кубка России по волейболу

"Локомотив" выиграл у "Зенита" в полуфинальном матче Кубка России по волейболу

Новосибирцы одержали победу над казанским "Зенитом" в первом матче Кубка России по волейболу.Новосибирская команда "Локомотив" победила в первом полуфинальном матче Кубка России по волейболу среди мужчин.

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