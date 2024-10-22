«В тюрьме думал об одном: «Вот выйду и полечу как ракета!» А стал петардой в гараже». Исповедь экс-футболиста РПЛ

Сергей Харламов — о своих бесконечных взлетах и падениях.Сергея Харламова можно по праву считать настоящей легендой казанского «Рубина»: он играл за него 12 лет и прошел путь от молодого защитника команды Второй Советской лиги до капитана клуба РПЛ.