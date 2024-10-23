Актриса Елена Захарова рассказала, почему её привлекают роли злодеек

Елена Захарова – одна из самых любимых актрис отечественного кинематографа. За её ангельской внешностью иногда скрывается суровая и властная женщина, и это превращение высоко ценят режиссёры и поклонники.
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