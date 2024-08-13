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Русская весна

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Путин — хороший переговорщик: Трамп дал интервью Илону Маску (ВИДЕО)

Путин — хороший переговорщик: Трамп дал интервью Илону Маску (ВИДЕО)

Трамп дал интервью Илону Маску. Высказался он и по войне на Украине.  Экс-президент и кандидат в президенты полагает, что война началась из-за «глупых вещей», которые сделал Байден — например, заявлений, что Украина может стать членом блока НАТО.

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