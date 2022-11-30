Военное обозрение

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Американский аналитик спрогнозировал малую вероятность полной победы Киева в конфликте на Украине

Американский аналитик спрогнозировал малую вероятность полной победы Киева в конфликте на Украине

Вооруженный конфликт на Украине вряд ли завершится успехом киевского режима. Об этом пишет в статье для журнала Foreign Policy профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт.

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