Угроза у нас под ногами. Москва, Париж и Вашингтон в одночасье рухнут: секретный доклад геологов поверг в шок

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Земля под крупными городами превращается в швейцарский сыр — полости и пустоты разрастаются с каждым годом.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Терпеть не могу карстовые риски!!
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