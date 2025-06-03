В Екатеринбурге стартовал набор детей в муниципальные спортивные школы. Планируется принять более 6,5 тысяч ребят.
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В Екатеринбурге стартовал набор детей в муниципальные спортивные школы. Планируется принять более 6,5 тысяч ребят.
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