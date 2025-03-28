На трассе в РТ водитель легковушки уснул и влетел в грузовик, два человека погибли

Фото: Госавтоинспекция Татарстана Сегодня в Актанышском районе Татарстана 34-летний водитель уснул за рулем автомобиля «Лада Vesta», выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Mitsubishi, за рулем которого находился 58-летний мужчина.