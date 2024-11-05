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В Волгоградской области за месяц пропал 41 житель

В Волгоградской области за месяц пропал 41 житель В начале ноября волонтеры отряда «Лиза Алерт» отчитались о проделанной в октябре 2024 работе по поиску пропавших жителей Волгоградской области.

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