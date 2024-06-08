В поисках тишины: как медитация меняет мозг тибетских монахов

В мире, охваченном цифровым вихрем, где тишина стала редким гостем, а мысли проносятся с головокружительной скоростью, древняя практика медитации все чаще рассматривается не просто как инструмент релаксации, но и как ключ к глубинам человеческого сознания.
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