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Этот таинственный мир

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Свежие комментарии

  • Николай Юрченко
    Такой трогательный и беззащитный лапочкаАй-ай
  • Mike х
    А был ли там человек???🤣😂🤣😂🤣😂🤣Почему так трудно...

В поисках тишины: как медитация меняет мозг тибетских монахов

В поисках тишины: как медитация меняет мозг тибетских монахов

В мире, охваченном цифровым вихрем, где тишина стала редким гостем, а мысли проносятся с головокружительной скоростью, древняя практика медитации все чаще рассматривается не просто как инструмент релаксации, но и как ключ к глубинам человеческого сознания.

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