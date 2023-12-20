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Spiegel: У Литвы не хватает денег на содержание солдат НАТО у границ с Россией

Spiegel: У Литвы не хватает денег на содержание солдат НАТО у границ с Россией

У Литвы нет денег содержать немецких военных, размещенных на российско-литовской границе. Об этой проблеме Вильнюса сообщил в интервью немецкому изданию Der Spiegel министр обороны Литвы Арвидас Анушаускаc.

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