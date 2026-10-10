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Аргументы недели

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Будут ли бомбить российские НПЗ?

Будут ли бомбить российские НПЗ?

Вчерашний день навсегда войдет в историю мировой дипломатии и торговли. Состоялся абсолютно сенсационный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который в одно мгновение перевернул вверх дном все мировые торговые площадки.

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Новый комментарий от пользователя
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Христос Второй

Мне помнится что в 90 е годы , а именно в 1994 году в России дизелька была за литр по 800 рублей/литр , а АИ 92 по 1000 рублей за литр, а мы знаем что история развивается по спирали , значит думается, что через год или два цена литр дизеля будет ина уровне 400 рублей за литр.... И это реальность.... Запасайтесь пока она по 100 рублей за литр.