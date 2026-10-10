Будут ли бомбить российские НПЗ?

Вчерашний день навсегда войдет в историю мировой дипломатии и торговли. Состоялся абсолютно сенсационный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который в одно мгновение перевернул вверх дном все мировые торговые площадки.
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"временно снимая все санкции на торговлю дизельным топливом до 7 апреля 2027 года." ВРеМенно!! Трам п разрешил! Ура-а-а-а! А Завтра он может нам всё запретить, за ним не заржавеет.
Мне помнится что в 90 е годы , а именно в 1994 году в России дизелька была за литр по 800 рублей/литр , а АИ 92 по 1000 рублей за литр, а мы знаем что история развивается по спирали , значит думается, что через год или два цена литр дизеля будет ина уровне 400 рублей за литр.... И это реальность.... Запасайтесь пока она по 100 рублей за литр.
Будут, конечно.
Интересно, а цены на солярку поднимутся или опустятся. Или солярка тоже начнёт исчезать с заправок, но уже по другой причине
На фоне этой сделки,Зеленский заявил,что сожжёт все НПЗ России!