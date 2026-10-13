Австрия подозревает украинцев в разведывательной деятельности без дипломатического согласования

Какую «смертельно опасную информацию» мог вывезти из Украины Руслан Кравченко? Была ли поездка репортёров «Украинской правды» скоординирована с военной разведкой? Какие улики заставили австрийские власти возбудить дело о шпионаже против граждан Украины? И мог ли экс-генпрокурор лично подать заявление в полицию Вены на журналистов? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.
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