Спасти Америку

avershin1947mailru Авершин

Одни спецы утверждают, что экономика США растёт большими темпами за счёт Европы, Другие утверждают, что экономика США рушится на глазах, а у нас цены еженедельно растут практически на всё, и утверждать не нужно. Нужно только перестать врать.