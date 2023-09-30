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Закон и Порядок

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Спасти Америку

Спасти Америку

Дисклеймер: Ниженаписанное – это такое мыслеупражнение. Никто на самом деле спасать США не собирается.

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Комментарии
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avershin1947mailru Авершин
Одни спецы утверждают, что экономика США растёт большими темпами за счёт Европы, Другие утверждают, что экономика США рушится на глазах, а у нас цены еженедельно растут практически на всё, и утверждать не нужно. Нужно только перестать врать.
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4 час.
Н
Николай
&quot;Спасти Америку!&quot; Нам-то НА КОЙ!? Лучше бы туалетную бумагу цвета аМЕРСКОГО флага в магазины завезли!!!
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3 час.
Бендер Задунайский
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3 час.

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