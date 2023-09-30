Дисклеймер: Ниженаписанное – это такое мыслеупражнение. Никто на самом деле спасать США не собирается.
Спасти Америку
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
avershin1947mailru Авершин
Одни спецы утверждают, что экономика США растёт большими темпами за счёт Европы, Другие утверждают, что экономика США рушится на глазах, а у нас цены еженедельно растут практически на всё, и утверждать не нужно. Нужно только перестать врать.
Ответить
4 час.
Н
Николай
"Спасти Америку!" Нам-то НА КОЙ!? Лучше бы туалетную бумагу цвета аМЕРСКОГО флага в магазины завезли!!!
Ответить
3 час.
Бендер Задунайский
Ответить
3 час.
Свежие комментарии