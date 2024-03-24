Панихиды об усопших в «Крокус Сити Холл» проходят в храмах Новосибирска

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Новосибирского и Бердского Никодима в храмах Новосибирской епархии за Божественной литургией были вознесены заупокойные молитвы о рабах Божиих, безвинно убиенных в террористическом акте в подмосковном Красногорске.