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Вечерний Новосибирск

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Панихиды об усопших в «Крокус Сити Холл» проходят в храмах Новосибирска

Панихиды об усопших в «Крокус Сити Холл» проходят в храмах Новосибирска

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Новосибирского и Бердского Никодима в храмах Новосибирской епархии за Божественной литургией были вознесены заупокойные молитвы о рабах Божиих, безвинно убиенных в террористическом акте в подмосковном Красногорске.

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