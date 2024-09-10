США прекратили финансирование сейсмического мониторинга в Грузии

США на неопределенный срок приостановили финансирование Центра сейсмического мониторинга в Грузии, 10 сентября сообщила директор центра Тея Годоладзе в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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