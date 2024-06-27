МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 235 подписчиков

«Хотели убить и батюшку, и раввина, и муллу...»: вслед за храмом и синагогой террористы в Дербенте собирались напасть на мечеть

«Хотели убить и батюшку, и раввина, и муллу...»: вслед за храмом и синагогой террористы в Дербенте собирались напасть на мечеть

Памятник «Братству трех религий», что на местном «Арбате», завален цветами Владимир ВОРСОБИН Часть 1: "Сторож отвлек террористов, пожертвовав собой, а двое полицейских опередили БТР спецназа: Одна боль и два подвига в Махачкале" Дербент в трауре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх