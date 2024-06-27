«Хотели убить и батюшку, и раввина, и муллу...»: вслед за храмом и синагогой террористы в Дербенте собирались напасть на мечеть

Памятник «Братству трех религий», что на местном «Арбате», завален цветами Владимир ВОРСОБИН Часть 1: "Сторож отвлек террористов, пожертвовав собой, а двое полицейских опередили БТР спецназа: Одна боль и два подвига в Махачкале" Дербент в трауре.