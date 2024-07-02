SH: Тимати вместе с мамой отдуваются за Решетову на фоне развода Алсу с мужем

Певица Алсу недавно откровенно рассказала о разладе в своей семье. Она подтвердила, что ее супруг Ян Абрамов якобы состоял в романтических отношениях с бывшей избранницей рэпера Тимати Анастасией Решетовой.
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