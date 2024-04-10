Mahs: ВС РФ уничтожили эксклюзивного робота от производителя Abrams

Российские военнослужащие на Артемовском направлении уничтожили эксклюзивную роботизированную машину-носильщика MUTT, которая была передана киевскому режиму производителем танков Abrams Об этом в среду, 10 апреля, сообщает Telegram-канал Mash.
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