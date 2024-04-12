Уволенный украинский генерал возглавил Одесскую военную академию

Отправленный в отставку командующий оперативного командования ВСУ «Юг» Андрей Ковальчук назначен в пятницу, 12 апреля, назначен начальником Одесской военной академии, что «стало важным событием для всей страны», – сообщают украинские СМИ.
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