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Царьград

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Водитель попавшей в страшную аварию на западе Москвы иномарки был пьян

Водитель попавшей в страшную аварию на западе Москвы иномарки был пьян

Мужчина управлял машиной после употребления алкоголя и наркотиков.Водитель автомобиля «Ford», который попал в аварию в Западном административном округе Москвы, сел за руль после употребления алкоголя и наркотиков.

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