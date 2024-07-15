🇷🇺🇺🇸 Об эффективности санкций против российского теневого флота Недавно американское издание Bloomberg опубликовало материал о том, что якобы 53 российских танкера не могут выйти в море из-за санкций.
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🇷🇺🇺🇸 Об эффективности санкций против российского теневого флота Недавно американское издание Bloomberg опубликовало материал о том, что якобы 53 российских танкера не могут выйти в море из-за санкций.
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