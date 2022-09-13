Поболтаем

52 305 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    молодцы здоровья вам и успехов.Кадыров принял уч...
  • Бендер Задунайский
    Всё ясно , мы все умрем . Кто- то раньше , кто- то позже ...😜😱Скорость вращения...
  • lakmus
    Ну а что, нормально - они, устанавливают цены на российскую нефть (но, Россия не обязана продавать по ИХ цене), а РФ,...В МИД России оцен...

Супруги из России предстанут перед судом за продажу несуществующих щенков

Супруги из России предстанут перед судом за продажу несуществующих щенков

Ранее судимые супруги из Владимирской области предстанут перед судом за серию мошенничеств. По данным полиции, сообщники размещали в сети объявление о продаже щенков йоркширского терьера, за каждого из них они просили по восемь тысяч рублей.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх