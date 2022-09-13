Супруги из России предстанут перед судом за продажу несуществующих щенков

Ранее судимые супруги из Владимирской области предстанут перед судом за серию мошенничеств. По данным полиции, сообщники размещали в сети объявление о продаже щенков йоркширского терьера, за каждого из них они просили по восемь тысяч рублей.
Ранее судимые супруги из Владимирской области предстанут перед судом за серию мошенничеств. По данным полиции, сообщники размещали в сети объявление о продаже щенков йоркширского терьера, за каждого из них они просили по восемь тысяч рублей.
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