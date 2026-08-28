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Аргументы и Факты

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Нутрициолог Черепанова назвала полезные после 50 лет продукты

Нутрициолог Черепанова назвала полезные после 50 лет продукты

После 50 лет рацион стоит дополнить продуктами с калием, магнием, омега-3 и клетчаткой для поддержки сердечно-сосудистой системы и кишечника, рассказала ИА PrimaMedia нутрициолог Алина Черепанова.

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